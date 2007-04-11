rdvi

Гость rdvi

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется немного улучшить логотип

    Есть уже существующий логотип, и мы бы его переделывать не хотели, но нам хочется добавить к лого надпись ".ru". Ваша задача: зайти на сайт http://ctrlalt.ru, сделать скриншот сайта, и со вкусом добавить к существующему логотипу (зеленая ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $500

    Необходимо нарисовать и сверстать шаблон сайта, на основе уже существущего, т.е. сохранить структуру и расположение элементов. Подробности после выбора исполнителя. Ссылка на нынешний http://ctrlalt.ru Оплата при помощи WebMoney.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработать дизайн сайта и внедрить его в CMS

    Нужно придумать уникальный дизайн и внедрить его в шаблоны этой CMS. Тематика: сайт знакомства в пределах одного города. Cсылка: http://znakomstva.kavicom.ru/ по стилю дизайн должен быть похож на http://kavicom.ru Сайт работает на движке vldpersonals. Как устроен шаблон, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 16 баннеров (тематика: Юмор, приколы)

    Требуется нарисовать баннеры (динамические, gif) для раскрутки проекта в баннерных сетях. Описание сайта: Адрес — http://ctrlalt.ru Тематика сайта — юмор, приколы. Контент сайта — фото-приколы, видео-приколы, текстовые приколы (чтиво). Партнерская программа с выплатой за авторские материалы, вывод через веб-мани ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оптимизировать баннер

    $10

    Необходимо оптимизировать баннер размером 163 кб до 60-70 кб без существенной потери качества. Баннер в приложении. Сделать нужно быстро, в течении часа.

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевести cms на русский

    Перевести с английского языка на русский несколько десятков файлов CMS Пример одной строки файла: "image_too_small" =&gt; "Image has to be at least %height% by %width% pixels.", Пример перевода: "image_too_small" =&gt; "Изображение должно быть размером не менее %height% на %width% пикселей.", Пояснение к ...

    PHP
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер 420х60

    $30

    Необходим баннер размером 420х60 пикселов, gif. Обратите внимание на размер не 468х60 а 420х60. Баннер должен рекламировать партнерскую программу сайта http://ctrlalt.ru/, т.е. привлекать креативных авторов текстов, картинок, фото, и видеороликов. В частности, первоначально баннер будет ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для развлекательного портала.

    $100

    Необходимо сделать логотип для развлекательного портала типа фишки.нет. Название сайта ctrlalt.ru. Логотип должен состоять из двух отрисованных клавиш "контрол" и "альт" и ".ru", естественно названия клавиш, как на клавиатуре. Цветовая гамма: фон прозрачный, клавиши цветные в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Два гиф баннера.

    $50

    Требуется сделать два баннера формата гиф. Размеры 468х60 и 150х150. Модельное агенство проводит конкурс среди своих моделей, т.к. агенству исполняется 1 год. Будет смс-голосование за понравившуюся модель (парни и девушки) на интернет-сайте. Тот кто отправит наибольшее ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка карты города для сайта

    $100

    С карты города необходимо убрать линии разметки. Линии большей частью уже убраны. Остались только самые сложные участки. В приложение часть карты, где красным обведены участки с линиями, которые нужно убрать с карты. Карта расположена здесь. Внимание, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер 200х600

    $50

    Нужен срочно баннер для партнерки http://www.putana.nu/xaffilate/userpanel/index.php Формат gif, до 150 Кб.

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер 468х60

    $50

    Нужен баннер, такой же как на сайте http://popadalovo.info только в формате gif. Кроме той информации, которая есть, нужно еще добавить текст: "Размещение сразу на 15-ти сайтах!" Баннер должен быть красивее, желательно рисованный. Размер файла можно не стандартный, а ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Наложение текста на картинку

    Необходимо сделать так, чтобы при выводе картинки в html формате на нее накладывался определенный текст. При этом исходная картинка не должна меняться, чтобы при желании этот текст можно было убрать при следующем выводе.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рисованный баннер 468х60

    Срочно нужен рисованный качественный привлекательный баннер. Только gif. Нужен рисованный баннер 468х60 для сайта putana.nu следующего содержания. Текст «Посещаемость сайта Putana.Nu - более 50 тысяч посетителей в сутки. На платном месте за сутки более 500 просмотров анкеты, ...

    Тексты для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 50 баннеров эротического содержания.

    $1000

    Требуется изготовление баннеров эротического содержания для сайта интим-услуг. Т.З. будет заключаться только в количестве и формате баннеров. От Вас креативные идеи (темы) по содержанию баннера для согласования и дальнейшее изготовление самих баннеров. Таких креативных идей нужно ...

    Баннеры36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сверстать сайт.

    Необходимо порезать готовый дизайн (.psd) и сверстать страницу с использованием HTML и CSS. Нужно сделать все быстро грамотно.

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
ValentynaSDW
Валентина 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Требуется немного улучшить логотип
Пунктуальный и ответственный заказчик! К тому же очень приятный человек. Рекомендую всем!
Креативный подход и качественное исполнение. Приятно было работать.
Ответный отзыв
webvision
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Редизайн сайта
Оотличный клиент. Все понятно и доступно объясняет. Знает чего хочет. Задачу ставит четко. Было приятно поработать. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Дизайн сделан на отлично, чувствуется стиль, все огрехи сразу исправляли. Очень понравилось работать с этой студией.
Ответный отзыв
notturno
Игорь 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$300
10 баллов
15 лет назад
Разработать дизайн сайта и внедрить его в CMS
Заказчик адекватный, только положительное впечатление от работы с ним! Как уже было сказано, больше бы таких заказчиков. +10 - Однозначно! Надеемся на дальнейшее сотрудничество...
Студия webart с поставленной задачей полностью справилась, хоть и шаблон cms был довольно сложной, соответсвенно срок немного увеличился, но в целом все сделано на твердую пятерку. Было приятно работать :)
Ответный отзыв
kriona
Карина 
39 летМолдова
18 лет в сервисе
Была
год назад
$250
10 баллов
15 лет назад
16 баннеров (тематика: Юмор, приколы)
Остались только приятные впечатления от сотрудничества. Больше бы таких заказчиков!..
Отличное исполнение баннеров. Рекомендую всем, соотношение цены и качества на пять с плюсом.
Ответный отзыв
operator2008
Татьяна 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Перевести cms на русский
Отличный заказчик: четкое ТЗ, помощь по ходу выполнения проекта, всегда на связи. С таким человеком приятно и работать, и просто общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все сделано на отлично и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв