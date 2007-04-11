Нужен баннер, такой же как на сайте http://popadalovo.info только в формате gif. Кроме той информации, которая есть, нужно еще добавить текст: "Размещение сразу на 15-ти сайтах!" Баннер должен быть красивее, желательно рисованный. Размер файла можно не стандартный, а ...