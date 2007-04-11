Есть уже существующий логотип, и мы бы его переделывать не хотели, но нам хочется добавить к лого надпись ".ru". Ваша задача: зайти на сайт http://ctrlalt.ru, сделать скриншот сайта, и со вкусом добавить к существующему логотипу (зеленая ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать и сверстать шаблон сайта, на основе уже существущего, т.е. сохранить структуру и расположение элементов. Подробности после выбора исполнителя. Ссылка на нынешний http://ctrlalt.ru Оплата при помощи WebMoney.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно придумать уникальный дизайн и внедрить его в шаблоны этой CMS. Тематика: сайт знакомства в пределах одного города. Cсылка: http://znakomstva.kavicom.ru/ по стилю дизайн должен быть похож на http://kavicom.ru Сайт работает на движке vldpersonals. Как устроен шаблон, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется нарисовать баннеры (динамические, gif) для раскрутки проекта в баннерных сетях. Описание сайта: Адрес — http://ctrlalt.ru Тематика сайта — юмор, приколы. Контент сайта — фото-приколы, видео-приколы, текстовые приколы (чтиво). Партнерская программа с выплатой за авторские материалы, вывод через веб-мани ...Завершен15 лет назад
- $10
Необходимо оптимизировать баннер размером 163 кб до 60-70 кб без существенной потери качества. Баннер в приложении. Сделать нужно быстро, в течении часа.Баннерынет заявокЗакрыт15 лет назад
Перевести с английского языка на русский несколько десятков файлов CMS Пример одной строки файла: "image_too_small" => "Image has to be at least %height% by %width% pixels.", Пример перевода: "image_too_small" => "Изображение должно быть размером не менее %height% на %width% пикселей.", Пояснение к ...Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $30
Необходим баннер размером 420х60 пикселов, gif. Обратите внимание на размер не 468х60 а 420х60. Баннер должен рекламировать партнерскую программу сайта http://ctrlalt.ru/, т.е. привлекать креативных авторов текстов, картинок, фото, и видеороликов. В частности, первоначально баннер будет ...Закрыт15 лет назад
- $100
Необходимо сделать логотип для развлекательного портала типа фишки.нет. Название сайта ctrlalt.ru. Логотип должен состоять из двух отрисованных клавиш "контрол" и "альт" и ".ru", естественно названия клавиш, как на клавиатуре. Цветовая гамма: фон прозрачный, клавиши цветные в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется сделать два баннера формата гиф. Размеры 468х60 и 150х150. Модельное агенство проводит конкурс среди своих моделей, т.к. агенству исполняется 1 год. Будет смс-голосование за понравившуюся модель (парни и девушки) на интернет-сайте. Тот кто отправит наибольшее ...Баннеры2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $100
С карты города необходимо убрать линии разметки. Линии большей частью уже убраны. Остались только самые сложные участки. В приложение часть карты, где красным обведены участки с линиями, которые нужно убрать с карты. Карта расположена здесь. Внимание, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен срочно баннер для партнерки http://www.putana.nu/xaffilate/userpanel/index.php Формат gif, до 150 Кб.Баннеры6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужен баннер, такой же как на сайте http://popadalovo.info только в формате gif. Кроме той информации, которая есть, нужно еще добавить текст: "Размещение сразу на 15-ти сайтах!" Баннер должен быть красивее, желательно рисованный. Размер файла можно не стандартный, а ...Завершен16 лет назад
Необходимо сделать так, чтобы при выводе картинки в html формате на нее накладывался определенный текст. При этом исходная картинка не должна меняться, чтобы при желании этот текст можно было убрать при следующем выводе.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Срочно нужен рисованный качественный привлекательный баннер. Только gif. Нужен рисованный баннер 468х60 для сайта putana.nu следующего содержания. Текст «Посещаемость сайта Putana.Nu - более 50 тысяч посетителей в сутки. На платном месте за сутки более 500 просмотров анкеты, ...Завершен17 лет назад
- $1000
Требуется изготовление баннеров эротического содержания для сайта интим-услуг. Т.З. будет заключаться только в количестве и формате баннеров. От Вас креативные идеи (темы) по содержанию баннера для согласования и дальнейшее изготовление самих баннеров. Таких креативных идей нужно ...Баннеры36 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо порезать готовый дизайн (.psd) и сверстать страницу с использованием HTML и CSS. Нужно сделать все быстро грамотно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен18 лет назад