Высшее филологическое образование, диплом с отличием. Знание немецкого и английского языков.
Дисциплины, по которым выполняю работы: немецкий, английский, русский.
Виды работ: контрольная работа, набор/корректировка текста, переводы, наполнение сайтов контентом (копипаст), перевод PHP-файлов.
Профессиональные навыки:
Редактор Word, высокая скорость печати, хорошие навыки работы в Internet.
Деловые качества:
Умение быстро учиться, ответственность, тщательность, порядочность, коммуникабельность, желание быть полезными, трудолюбие, вежливость. Умение работать оперативно.
Качество - на совесть, цена - на зависть!
P.S. С заказчиками без отзывов работаю по предоплате или системе безопасных сделок в рамках Weblancer.
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Портфолио
- Без названия226 просмотров
- Без названия339 просмотров
- Без названия415 просмотров
- Перевод En-Ru247 просмотров
- ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЯ?198 просмотров
- Улучшаем себе настроение187 просмотров
- Контрольная работа по английскому языку886 просмотров
- Курсовая работа по немецкому языку1125 просмотров
- Контрольная работа по английскому языку. "Этикет"570 просмотров
- Перевод диплома и аттестата215 просмотров
- Контрольная работа по английскому языку3039 просмотров
- Camera “Iskra-2” . Перевод Ru-En232 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
12 лет назад
Татьяна заполнила каталог товаров мега-быстро. 1200 позиций за пол дня работы. Я очень доволен. Её оперативность помогла делу. Могу рекомендовать её работодателям веблансера!) Татьяна, спасибо за работу!)
Ответный отзыв
Спасибо за оперативный выход на связь и быструю оплату! Мои наилучшие рекомендации!
$19
10 баллов
13 лет назад
Татьяна, спасибо за оперативно выполненную, качественную и с учетом всех пожеланий работу! Очень довольна! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик работу так и не оплатил. На сообщения не отвечает. Жаль потраченного времени(((((
$15
10 баллов
13 лет назад
Работает очень быстро и очень качественно! Получил ровно то что просил в кротчайшие сроки. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Супер заказчик. Побольше бы таких)))
$10
10 баллов
13 лет назад
Татьяна замечательно справилась с заданием, без лишних вопросов, качественно и точно по срокам! Рекомендую, исключительно добросовестный исполнитель!
Ответный отзыв
Все окей!