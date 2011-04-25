operator2008

Татьяна operator2008

 
41 годБеларусь/Полоцк
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Высшее филологическое образование, диплом с отличием. Знание немецкого и английского языков.

Дисциплины, по которым выполняю работы: немецкий, английский, русский.

Виды работ: контрольная работа, набор/корректировка текста, переводы, наполнение сайтов контентом (копипаст), перевод PHP-файлов.

Профессиональные навыки:

Редактор Word, высокая скорость печати, хорошие навыки работы в Internet.

Деловые качества:

Умение быстро учиться, ответственность, тщательность, порядочность, коммуникабельность, желание быть полезными, трудолюбие, вежливость. Умение работать оперативно.

Качество - на совесть, цена - на зависть!

P.S. С заказчиками без отзывов работаю по предоплате или системе безопасных сделок в рамках Weblancer.

PHP
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Отзывы заказчиков
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта статьями
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
filipyev
Игорь 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Заполнить каталог товаров
Татьяна заполнила каталог товаров мега-быстро. 1200 позиций за пол дня работы. Я очень доволен. Её оперативность помогла делу. Могу рекомендовать её работодателям веблансера!) Татьяна, спасибо за работу!)
Спасибо за оперативный выход на связь и быструю оплату! Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
lizunchikA
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$19
10 баллов
13 лет назад
Заполнить таблицу
Татьяна, спасибо за оперативно выполненную, качественную и с учетом всех пожеланий работу! Очень довольна! Всем рекомендую!
Заказчик работу так и не оплатил. На сообщения не отвечает. Жаль потраченного времени(((((
Ответный отзыв
fangorn
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Добавление позиций в интернет-магазин.
Работает очень быстро и очень качественно! Получил ровно то что просил в кротчайшие сроки. Очень рекомендую.
Супер заказчик. Побольше бы таких)))
Ответный отзыв
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Заполнение каталога Virtuemart
Татьяна замечательно справилась с заданием, без лишних вопросов, качественно и точно по срокам! Рекомендую, исключительно добросовестный исполнитель!
Все окей!
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