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Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
14 лет назад
Человек хорошо справился с задачей. Единственный недостаток - срок.. Сильно продлил..
Ответный отзыв
Было приятно поработать
$100
0 баллов
14 лет назад
К сожалению, работа не была выполнена.
$10
10 баллов
14 лет назад
Сергей с задачей парсера справился хорошо. Удобно выводятся результаты на экран. Сработал оперативно.
Ответный отзыв
Все хорошо, четкое тз и продуктивная работа
$30
10 баллов
14 лет назад
Порадовала скорость работы, уловил суть задачи очень быстро. буду и дальше работать с Сергеем
Ответный отзыв
Все звезды, своевременная оплата и конструктивный диалог
$30
10 баллов
14 лет назад
Хороший исполнитель, без проблем исправляет любые мелкие недоработки и согласен на корректировку заданий во время работы.
Ответный отзыв
Только положительный отзыв. Заказчик адекватен и грамотно требователен. Знает, что хочет и не мешает работать истеричной перепиской с вопросом "когда уже будет?". Платит исправно. Работа с продолжением, надеюсь воплотим еще не один проект.