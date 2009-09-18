Krasavin

Сергей Красавин Krasavin

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Интересные проекты для профессионалов.
Отзывы заказчиков
twistfire
Алекс 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$30
9 баллов
14 лет назад
Распарсить интернет-магазин для получения каталога
Человек хорошо справился с задачей. Единственный недостаток - срок.. Сильно продлил..
Было приятно поработать
Ответный отзыв
globax
Андрей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
0 баллов
14 лет назад
Парсер сайта tourindex.ru (не всего)
К сожалению, работа не была выполнена.
Mujchina
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Парсер страницы на PHP
Сергей с задачей парсера справился хорошо. Удобно выводятся результаты на экран. Сработал оперативно.
Все хорошо, четкое тз и продуктивная работа
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zagrenat
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нужен простой граббер
Порадовала скорость работы, уловил суть задачи очень быстро. буду и дальше работать с Сергеем
Все звезды, своевременная оплата и конструктивный диалог
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lawday
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Граббер информации с сайта
Хороший исполнитель, без проблем исправляет любые мелкие недоработки и согласен на корректировку заданий во время работы.
Только положительный отзыв. Заказчик адекватен и грамотно требователен. Знает, что хочет и не мешает работать истеричной перепиской с вопросом "когда уже будет?". Платит исправно. Работа с продолжением, надеюсь воплотим еще не один проект.
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