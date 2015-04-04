Название и свободный домен в зоне .ru для магазина и блога о косметике

Необходимо придумать название и свободный домен в зоне .ru для сайта о профессиональной косметике и интернет-магазина косметики, одновременно.

Название можно предлагать как связанные с тематикой так и просто благозвучные, например как «avito», но отдаленно навевающие мысли о красоте и моде.

Приветствуются образы, которые могут в дальнейшем послужить основой для логотипа и корпоративного стиля.

Название должно быть звучным и как можно более КОРОТКИМ, запоминающимся и ярким. Варианты, типа «kosmetikadlyatebya.ru» и такое прочее сразу НЕТ.

Допускаем транслитерировать слово на английский язык, но предпочтительнее название на русском языке. Если используете транслитерацию, то избегайте не красивых букв в наименовании, типа «j» в начале и «y» или «i» в конце.

Ваши заявки на конкурс оформляйте в следующем формате:

«Вариант названия компании»: «краткая расшифровка маркетингового смысла, который заложен в вашем названии или смысл вашей идеи, которую вы хотели донести через него».

«Вариант доменного имени в зоне .ru»

Заявки принимаются 15 дней, но конкурс может быть остановлен в любой момент, как только мы увидим «то самое» или «оно»!

В противном случае победителя определяем в конце недели.

Призовое место одно: самому лучшему варианту!