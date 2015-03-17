О компании: центр по предоставлению юридических услуг для мигрантов (оформление документов на разрешение на работу, временная регистрация, получение полисов, сдача экзаменов и другие сопутствующие услуги). Особенности сайта - это возможность продать клиенту: - ...
Название для магазина Хозяйственной тематики
Необходимо название для магазина хозяйственной тематики. Продавать будем, инкубаторы, автоклавы для консервации, лапшерезки, бочки дубовые, кадки, тандыры, оборудования для производства сыра и сметаны, производства домашнего пива, различные пресса, отпугиватели грызунов и комаров, коптильни, мангалы, казаны, различные интересные приспособления для кухни, приготовления кваса и многое другое.
Надо общее название, но которое бы запоминалось. + домен в зоне ру.
Заявки фрилансеров
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