# 1 — $ 50

Необходимо название для магазина хозяйственной тематики. Продавать будем, инкубаторы, автоклавы для консервации, лапшерезки, бочки дубовые, кадки, тандыры, оборудования для производства сыра и сметаны, производства домашнего пива, различные пресса, отпугиватели грызунов и комаров, коптильни, мангалы, казаны, различные интересные приспособления для кухни, приготовления кваса и многое другое.

Надо общее название, но которое бы запоминалось. + домен в зоне ру.