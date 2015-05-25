Мы команда профессиональных дизайнеров, программистов, верстальщиков, оптимизаторов, копирайтеров, неймеров, переводчиков и т.д.
И все они успешно трудятся под началом опытного маркетолога.
Мы мыслим масштабно и оказываем полный цикл рекламных услуг в интернете и в реале.
Создание и продвижение сайтов, интернет-реклама, разработка названий и логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции, текстового контента и коммерческих предложений.
Сайт-визитка — от 30 000 р.
Корпоративный сайт — от 35 000 р.
Интернет-магазин — от 50 000 р.
Портал — от 70 000 р.
Обслуживание сайта — от 2 000 р./мес.
Реклама в Google AdWords — разработка от 5 000 р.
Реклама в социальных сетях — разработка от 5 000 р.
Баннерная реклама — разработка от 5 000 р.
Ведение новостной ленты — разработка от 5 000 р.
Реклама в Яндекс.Директ — разработка от 5 000 р. (ведение бесплатно)
- Сайт Registrator-Market148 просмотров
- Amazing Flowers122 просмотра
- Портал Купи-Франшизу132 просмотра
- Present-Day140 просмотров
- FerroTerra Group142 просмотра
- Сайт Mr. Stekolli105 просмотров
- В-лодке107 просмотров
- Гони-Самогон319 просмотров