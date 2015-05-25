Интернет агентство MonTop.ru

Мы команда профессиональных дизайнеров, программистов, верстальщиков, оптимизаторов, копирайтеров, неймеров, переводчиков и т.д.

И все они успешно трудятся под началом опытного маркетолога.

Мы мыслим масштабно и оказываем полный цикл рекламных услуг в интернете и в реале.

Создание и продвижение сайтов, интернет-реклама, разработка названий и логотипов, фирменного стиля, полиграфической продукции, текстового контента и коммерческих предложений.

Сайт-визитка — от 30 000 р.

Корпоративный сайт — от 35 000 р.

Интернет-магазин — от 50 000 р.

Портал — от 70 000 р.

Обслуживание сайта — от 2 000 р./мес.

Реклама в Google AdWords — разработка от 5 000 р.

Реклама в социальных сетях — разработка от 5 000 р.

Баннерная реклама — разработка от 5 000 р.

Ведение новостной ленты — разработка от 5 000 р.

Реклама в Яндекс.Директ — разработка от 5 000 р. (ведение бесплатно)