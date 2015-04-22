Сверстать из скана инструкции макет под печать

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок266 просмотров

Необходимо сделать макеты инструкций на основе сканов один в один только с русским текстом. Перевод сделан. Причем важно сохранить картинки и компановку, а оформление заголовков можно перерисовать.

1 инструкция - книжечкой

2 инструкция - гармошкой

10 лет назад
Krasavin
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
5 дней
Петр отлично справился с заданием, качественно сверстал макет и внес все правки. Обязательно обращусь снова! Рекомендую на 100%!
Работа над проектом прошла хорошо.Сотрудничеством остался доволен.Буду рад дальнейшему сотрудничеству.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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