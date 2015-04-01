Перегнать из MS Word ( или Pdf) корректно для печати

Нужно перегнать корректно для печати !!!!! порядка 700 стр.!!!!!

Есть документ MS Word .

Есть Pdf - там все в модели RGB - нужно чтобы текст был в одну краску.

чем меньше тем лучше. Очень желательно вписаться в 7 у.е.

Учитывая, что речь идет о 700 страницах - это нужно сделать в программах верстки. Нужен человек разбирающийся в этом.