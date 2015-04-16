Макет рекламного буклета

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Завершен8 заявок222 просмотра

Необходимо создать макет рекламного буклета для последующей печати в типографии.

Формат буклета - А4, сложенный вдвое (до А5).

Также необходим макет конверта форматом C5, переделать из формата DL.

Текст для буклета - здесь http://1drv.ms/1BRd770 ТОЛЬКО для оценки, сейчас перевожу на украинский

В приложении пример стиля для буклета, а также изображения, которые нужно использовать.

Прошу указывать сроки и сумму, с учетом правок, оплата по результату или БЗ.

10 лет назад
rapunzzelle
43 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$8
3 дня
Отличная работа! Выполнена в сроки и качественно. Цена порадовала. Спасибо Вам, Роман. Надеюсь, продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Аккуратная оплата.

Заявки фрилансеров

vertikal-nik
Роман 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

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