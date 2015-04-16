Есть логотип, и текст, нужно сделать рекламную листовку формата А6 двухстороннюю (4+4) Тематика установка видеонаблюдения, домофонов, систем контроля доступа для понимания наш сайт a-mnt.ru
Макет рекламного буклета
Необходимо создать макет рекламного буклета для последующей печати в типографии.
Формат буклета - А4, сложенный вдвое (до А5).
Также необходим макет конверта форматом C5, переделать из формата DL.
Текст для буклета - здесь http://1drv.ms/1BRd770 ТОЛЬКО для оценки, сейчас перевожу на украинский
В приложении пример стиля для буклета, а также изображения, которые нужно использовать.
Прошу указывать сроки и сумму, с учетом правок, оплата по результату или БЗ.
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