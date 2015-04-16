Необходимо создать макет рекламного буклета для последующей печати в типографии.

Формат буклета - А4, сложенный вдвое (до А5).

Также необходим макет конверта форматом C5, переделать из формата DL.

Текст для буклета - здесь http://1drv.ms/1BRd770 ТОЛЬКО для оценки, сейчас перевожу на украинский

В приложении пример стиля для буклета, а также изображения, которые нужно использовать.

Прошу указывать сроки и сумму, с учетом правок, оплата по результату или БЗ.