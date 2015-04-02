Необходимы 2-3 иллюстрации интерьера бутика

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка138 просмотров

1. Вид бутика со стороны входа

2. Вид оформления одной из стен

3. Вид бутика внутри

Вторая картинка под вопросом, оговаривается с исполнителем, если слишком сложно и займет много времени - то не нужно. Желательный срок - сегодня, чтобы завтра я могла распечатать. Оставляйте заявки только если вы свободны на данный момент. Можно сделать просто в фотошопе, но в достаточном разрешении для цветной печати на формате A4 (горизонтальное положение). Бриф во вложении.

10 лет назад
Severina
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$20
1 день
Отличный дизайнер, все делает быстро и качественно. Реализация проекта полностью соответствует требованиям, рекомендую.
Только положительные эмоции! Сотрудничеством доволен! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
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Верстка полиграфии

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