Необходимы 2-3 иллюстрации интерьера бутика

1. Вид бутика со стороны входа

2. Вид оформления одной из стен

3. Вид бутика внутри

Вторая картинка под вопросом, оговаривается с исполнителем, если слишком сложно и займет много времени - то не нужно. Желательный срок - сегодня, чтобы завтра я могла распечатать. Оставляйте заявки только если вы свободны на данный момент. Можно сделать просто в фотошопе, но в достаточном разрешении для цветной печати на формате A4 (горизонтальное положение). Бриф во вложении.