Перевести текст в кривые в psd макетах

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок175 просмотров

Есть 5 psd макетов картинка+текст.

Нужно сделать их в иллюстраторе, картинки оставить как есть, а текст (надписи) перевести в кривые.

заказ срочный, надо сегодня.

бюджет? сроки?

10 лет назад
mariakom
Мария 
53 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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