Нужен верстальщик для верстки несложной с точки зрения дизайна книги, но с геморройными исходными материалами. Верстка в Adobe InDesign CC2014. Шаблон для верстки предоставлю. Формат 90x100/16. Примерный объем 700-800 полос, в одну краску. ...
Перевести текст в кривые в psd макетах
Есть 5 psd макетов картинка+текст.
Нужно сделать их в иллюстраторе, картинки оставить как есть, а текст (надписи) перевести в кривые.
заказ срочный, надо сегодня.
бюджет? сроки?
Заявки фрилансеров
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