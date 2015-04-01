Разработка дизайна и верстка каталога. Отрасль телеком

Требуется создать сборник салатов для похудения с фотографиями салатов, в стиле глянцевого журнала. У меня есть 17 рецептов, каждый рецепт нужно разместить на отдельной странице с качественной фотографией. Сделать надо в Photoshop или CorelDraw, лучше ...