Mirac_le

Марина Mirac_le

 
31 годУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Because your words matter.

Внимание: ТОЛЬКО качественный перевод текстов. Я не перевожу новости, статьи о моде, косметике и прочий подобный материал, где заказчику нужен перевод уровня "попроще и подешевле".

Языковые пары: англ-рус(укр), кит-рус (укр), кит-англ.

Уровень английского языка: Advanced (Fluent);

Уровень китайского языка: Upper-Intermediate;

Имеется сертификат HSK 6 уровня.

Уровень корейского: B1 (TOPIK II)

Образование: ХНУ им. В. Н. Каразина, факультет иностранных языков,специальность: теория и практика перевода английского и китайского языка (магистр).

Стажировка: сентябрь 2011 - май 2012 - обучение в КНР, г. Ланьчжоу, Ланьчжоуский университет.

Опыт работы:

* перевод (англ-рус,укр):

- медицина (психические расстройства, инструкции к лекарственным препаратам)

- производство (досье на предприятие по производству фармацевтических препаратов)

- техническая документация (сертификат качества промышленных изделий, инструкция по эксплуатации гидропривода и др.)

- юридическая документация (договор на полное тех. обслуживание и др.)

- музыкальные иснтрументы

* перевод (рус-англ):

- юридическая документация (договор о полном техническом обслуживании и др.)

- IT

* перевод (кит-рус, укр):

- медицина и фармакология (инструкции к китайским лекарственным препаратам и БАДам);

- документация (об изменении наименования предприятия, лицензия на осуществление

предпринимательской деятельности)

*перевод (рус-кит):

- информация для сайта о VPN подключении (о компании, описание функций и процедуры функционирования VPN, тарифы, FAQ и др.

Специализация:

- художественная литература;

- техническая тематика: автомобили и машиностроение; электроника и электротехника; медицина; фармакология и химия; производство и др.

- юр. и тех. документация, патенты.

- реклама и маркетинг;

- спорт и туризм;

Стоимость услуг:

Диапазон расценок зависит от тематики и уровня сложности перевода.

Кит-рус(укр):

1800 зн. с проб. = 12-18.5 USD + проверка сложных текстов носителем.

Англ-рус(укр):

1800 зн. с проб. = 3-7.5 USD

Кор-рус:

1800 зн. с проб. = 15-18.5 USD

С новыми заказчиками и заказчиками с пустым профилем работаю по предоплате (до 50%).

При долгосрочном и взаимонадежном сотрудничестве возможны скидки.

ПОРТФОЛИО НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ НА ДАННЫЙ САЙТ ПО ПРИЧИНЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАКАЗЧИКОВ. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОИХ НАВЫКОВ БЕСПЛАТНО ВЫПОЛНЮ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ЛИБО ВЫШЛЮ ОБРАЗЕЦ ПЕРЕВОДА, ДОСТУПНЫЙ С СОГЛАСИЯ ЗАКАЗЧИКА.

Портфолио
Отзывы заказчиков
chinahub
Улугбек 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$53
10 баллов
6 лет назад
Перевод с русского на китайский. Контракт.
Марина отличный исполнитель, с опытом китайского языка. Рекомендую и буду обращаться, спасибо!
Заказчик приятен в общении, все четко, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
extempore
Марина 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Перевод программы
Все чудово! Комфортно співпрацювати і отримувати якісно виконану роботу вчасно.
Очень приятно работать вместе!
Ответный отзыв
extempore
Марина 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста с медицинской тематикой с укр. на англ.
Марина отлично выполнила работу. Соблюла все сроки, очень внимательно и скурпулезно отнеслась к тексту. Рекомендую!
Было приятно работать вместе. Марина - хороший заказчик. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перевести технический мануал
Спасибо, Марине за качественный и быстрый перевод мануала, без него работа встала, а теперь все понятно)
Отлично сработались. Рекомендую!
Ответный отзыв
1x7001
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Перевести названия музыкальных инструментов
Марина молодец, сделала все как надо и в несколько раз быстрее оговоренных сроков, рекомендую!
Очень хороший заказчик. И оплата, и коммуникация - все на уровне. Спасибо за сотрудничество:)
Ответный отзыв
Переводы
14 отзывов
$3/час
#74