Внимание: ТОЛЬКО качественный перевод текстов. Я не перевожу новости, статьи о моде, косметике и прочий подобный материал, где заказчику нужен перевод уровня "попроще и подешевле".
Языковые пары: англ-рус(укр), кит-рус (укр), кит-англ.
Уровень английского языка: Advanced (Fluent);
Уровень китайского языка: Upper-Intermediate;
Имеется сертификат HSK 6 уровня.
Уровень корейского: B1 (TOPIK II)
Образование: ХНУ им. В. Н. Каразина, факультет иностранных языков,специальность: теория и практика перевода английского и китайского языка (магистр).
Стажировка: сентябрь 2011 - май 2012 - обучение в КНР, г. Ланьчжоу, Ланьчжоуский университет.
Опыт работы:
* перевод (англ-рус,укр):
- медицина (психические расстройства, инструкции к лекарственным препаратам)
- производство (досье на предприятие по производству фармацевтических препаратов)
- техническая документация (сертификат качества промышленных изделий, инструкция по эксплуатации гидропривода и др.)
- юридическая документация (договор на полное тех. обслуживание и др.)
- музыкальные иснтрументы
* перевод (рус-англ):
- юридическая документация (договор о полном техническом обслуживании и др.)
- IT
* перевод (кит-рус, укр):
- медицина и фармакология (инструкции к китайским лекарственным препаратам и БАДам);
- документация (об изменении наименования предприятия, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности)
*перевод (рус-кит):
- информация для сайта о VPN подключении (о компании, описание функций и процедуры функционирования VPN, тарифы, FAQ и др.
Специализация:
- художественная литература;
- техническая тематика: автомобили и машиностроение; электроника и электротехника; медицина; фармакология и химия; производство и др.
- юр. и тех. документация, патенты.
- реклама и маркетинг;
- спорт и туризм;
Стоимость услуг:
Диапазон расценок зависит от тематики и уровня сложности перевода.
Кит-рус(укр):
1800 зн. с проб. = 12-18.5 USD + проверка сложных текстов носителем.
Англ-рус(укр):
1800 зн. с проб. = 3-7.5 USD
Кор-рус:
1800 зн. с проб. = 15-18.5 USD
С новыми заказчиками и заказчиками с пустым профилем работаю по предоплате (до 50%).
При долгосрочном и взаимонадежном сотрудничестве возможны скидки.
ПОРТФОЛИО НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ НА ДАННЫЙ САЙТ ПО ПРИЧИНЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАКАЗЧИКОВ. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОИХ НАВЫКОВ БЕСПЛАТНО ВЫПОЛНЮ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ЛИБО ВЫШЛЮ ОБРАЗЕЦ ПЕРЕВОДА, ДОСТУПНЫЙ С СОГЛАСИЯ ЗАКАЗЧИКА.
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