Because your words matter.

Внимание: ТОЛЬКО качественный перевод текстов. Я не перевожу новости, статьи о моде, косметике и прочий подобный материал, где заказчику нужен перевод уровня "попроще и подешевле".

Языковые пары: англ-рус(укр), кит-рус (укр), кит-англ.

Уровень английского языка: Advanced (Fluent);

Уровень китайского языка: Upper-Intermediate;

Имеется сертификат HSK 6 уровня.

Уровень корейского: B1 (TOPIK II)

Образование: ХНУ им. В. Н. Каразина, факультет иностранных языков,специальность: теория и практика перевода английского и китайского языка (магистр).

Стажировка: сентябрь 2011 - май 2012 - обучение в КНР, г. Ланьчжоу, Ланьчжоуский университет.

Опыт работы:

* перевод ( англ-рус,укр ):

- медицина (психические расстройства, инструкции к лекарственным препаратам)

- производство (досье на предприятие по производству фармацевтических препаратов)

- техническая документация (сертификат качества промышленных изделий, инструкция по эксплуатации гидропривода и др.)

- юридическая документация (договор на полное тех. обслуживание и др.)

- музыкальные иснтрументы

* перевод ( рус-англ ):

- юридическая документация (договор о полном техническом обслуживании и др.)

- IT

* перевод ( кит-рус, укр ):

- медицина и фармакология (инструкции к китайским лекарственным препаратам и БАДам);

- документация (об изменении наименования предприятия, лицензия на осуществление

предпринимательской деятельности)

*перевод ( рус-кит ):

- информация для сайта о VPN подключении (о компании, описание функций и процедуры функционирования VPN, тарифы, FAQ и др.

Специализация:

- художественная литература;

- техническая тематика: автомобили и машиностроение; электроника и электротехника; медицина; фармакология и химия; производство и др.

- юр. и тех. документация, патенты.

- реклама и маркетинг;

- спорт и туризм;

Стоимость услуг:

Диапазон расценок зависит от тематики и уровня сложности перевода.

Кит-рус(укр):

1800 зн. с проб. = 12-18.5 USD + проверка сложных текстов носителем.

Англ-рус(укр):

1800 зн. с проб. = 3-7.5 USD

Кор-рус:

1800 зн. с проб. = 15-18.5 USD

С новыми заказчиками и заказчиками с пустым профилем работаю по предоплате (до 50%).

При долгосрочном и взаимонадежном сотрудничестве возможны скидки.

ПОРТФОЛИО НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ НА ДАННЫЙ САЙТ ПО ПРИЧИНЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДАТЬ АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАКАЗЧИКОВ. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОИХ НАВЫКОВ БЕСПЛАТНО ВЫПОЛНЮ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ЛИБО ВЫШЛЮ ОБРАЗЕЦ ПЕРЕВОДА, ДОСТУПНЫЙ С СОГЛАСИЯ ЗАКАЗЧИКА.