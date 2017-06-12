Перевод текста с медицинской тематикой с укр. на англ.

ПереводыЗавершен7 заявок246 просмотров
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7 лет назад
extempore
Марина 
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Mirac_le
Марина 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Марина отлично выполнила работу. Соблюла все сроки, очень внимательно и скурпулезно отнеслась к тексту. Рекомендую!
Было приятно работать вместе. Марина - хороший заказчик. Спасибо за сотрудничество!