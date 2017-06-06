Технический перевод с английского

Дмитрий, снова благодарю Вас за кропотливую, качественную и МЕГА-оперативно выполненную работу! Вы нас очень выручили по срокам!!! Качество работы от "аврала" не пострадало ни на грамм! Всем заказчикам искренне рекомендую к сотрудничеству!