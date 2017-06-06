Технический перевод с английского

ПереводыЗавершен14 заявок371 просмотр
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Технический перевод презентации с английского на русский, 8 000 знаков, файл вышлю исполнителю на электронную почту. 

7 лет назад
Peninsula
Россия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Proskurin_Dm
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$5
1 день
Дмитрий, снова благодарю Вас за кропотливую, качественную и МЕГА-оперативно выполненную работу! Вы нас очень выручили по срокам!!! Качество работы от "аврала" не пострадало ни на грамм! Всем заказчикам искренне рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик заслуживает наивысшей оценки. Работаю с ним уже не в первый раз - только лучшие рекомендации. Благодарю за мгновенную оплату и за "премию"! Всегда рад помочь, обращшайтесь в любое время.