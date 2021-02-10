Заказать перевод сайта на английский

Закажите перевод сайта на английский прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите перевод сайта на английский на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Перевести сайт на английский язык

    Нужно сделать перевод сайта на английский язык. Перевод осуществлять в админке сайта в нужных для этого полях. Тематика сайта: продажа фурнитуры для сантехнических перегородок (замки, ручки, петли). Примерный объем: 100 товаров, 10 текстовых страниц, блоки ...

    Перевод сайта на английский
    Переводы26 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Shopify Clothe store

    Shopify до 150 позиций  Красиво оформить главную страницу (меню, ссылки на соц сети, слайдер фотографий, блок с преимуществами (банеры), блок с отзывами, контактная форма, подвал с логотипами платёг, со ссылками на необходимые документы) ...

    ShopifyПеревод сайта на английский
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Перевод сайта на английский язык

    Требуется сделать перевод на английский язык русскоязычного сайта с магазином программного обеспечения, посвященного сфере 3d-моделирования. Просьба к исполнителям выслать ссылки на портфолио и расценки.

    Перевод сайта на английский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Перевод сайта на английский и немецкий

    Нужно сделать перевод сайта https://creater.ru/ и https://creater.one/ (тематика криптовалют) на английский и немецкий, а в дальнейшем на другие языки. Предпочтение отдадим команде переводчиков с корректурой у носителей языков, в гугле сами можем перевести.

    Перевод сайта на английский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевод сайта на английский

    перевести сайт https://domzd.art-plus-test.ru/ru/ В форме нужно так же перевести текст ответа. Страница наши работы переводить не нужно. По сути здесь две страницы, главная и основные принципы.

    Перевод сайта на английский
    Переводы5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод на английский

    Перевод сайта на английский, скину файл для перевода и ТЗ чтобы все было понятно

    Перевод сайта на английский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевод сайта с английского на французский язык

    Здравствуйте!  Нужно выполнить перевод сайта с английского на французский язык.Примерно 6000 символов текста (в виде строк в таблице). И также нужно перевести на французский язык названия 189 валют.Подробное ТЗ в ЛС.

    Перевод сайта на английский
    Переводы1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Перевод сайта на английский

    Необходимо выполнить перевод сайта [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2F[url=www.bestchange.ru%2F%3Fp%3D1233781]https://www.bestchange.ru/?p=1233781 [/url] (а именно вкладку 'помощь' на английский язык. (Повторно перепроверить перевод) Вордовский документ имеется, напишу желаемому исполнителю.

    Перевод сайта на английский
    Переводы28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод сайта на английский язык

    Необходимо перевести весь сайт с русского на английский язык. Работа постранично, совместно с разработчиком сайта. Сайт по теме: производство алюминиевых радиаторов отопления. Важно: с кандидатом нужно заключить договор об оказании услуг. Оплата будет производится по договору на ...

    Перевод сайта на английский
    Переводы45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен перевод сайта с английского на русский

    Необходимо сделать перевод сайта https://magicsoftwaresupport.com/ на русский. Перевести нужно все разделы. Результат нужен в тхт-файликах (отдельная страница сайта = отдельный тхт файлик) В откликах указывайте СРОК и ЦЕНУ, спасибо.

    Перевод сайта на английский
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программист с опытом работы с Тильдой

    Нужен программист с опытом работы с Тильдой для разовых поручений: настройки на сайте romanovconsult.com Робокассы, прием заявок от клиентов, перевод сайта на английский язык.

    TildaПеревод сайта на английский
    Переводы5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод сайта на Английский язык

    Добрый день,  Нужен перевод сайта *4logist.com* на английский язык  Нужно перевести все полностью кроме Новостей, Условия аренды, Политика приватности, Правила возврата.  [list][*] [/list]Укажите стоимость вашей работы а также сроки.  Спасибо Андрюс

    Перевод сайта на английский
    Переводы22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевод сайта на английский язык

    Кто сделает качественный перевод сайта на английский язык быстро? Рассматриваю только предложения, у кого есть положительные отзывы от клиентов!

    Перевод сайта на английский
    Переводы16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибки в сайте или сделать полностью новое приложение

    На нашем существующем сайте много ошибок, нам нужно их исправить, либо сделать полностью новое приложение [url=http://prerogativa.by/]http://prerogativa.by/[/url] Так же мы хотели бы добавить на сайт:   1. Анализ сайта на ошибки   2.Размещение видео, как всплывающее окно, в разных вкладках сайта (например ...

    Перевод сайта на английский
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Seo-копирайт на инглише, перевод сайта на английский

    Нужно сделать английскую версию сайта. Нужен не просто перевод, а глубокое понимание копирайтинга на английском языке с использованием ключевых слов. Тематика - прокат автомобилей.

    Перевод сайта на английский
    Переводы8 заявок
    Закрыт
    4 года назад