Нужно сделать перевод сайта на английский язык. Перевод осуществлять в админке сайта в нужных для этого полях. Тематика сайта: продажа фурнитуры для сантехнических перегородок (замки, ручки, петли). Примерный объем: 100 товаров, 10 текстовых страниц, блоки ...
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- Перевод сайта на английскийПереводы26 заявокЗакрытмесяц назад
Оставляйте ваш телеграмПеревод сайта на английскийПереводы50 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Задача добавить английскую раскладку на сайте https://gien-store.ru/Перевод сайта на английскийВеб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Shopify до 150 позиций Красиво оформить главную страницу (меню, ссылки на соц сети, слайдер фотографий, блок с преимуществами (банеры), блок с отзывами, контактная форма, подвал с логотипами платёг, со ссылками на необходимые документы) ...ShopifyПеревод сайта на английскийИнтернет-магазины6 заявокЗакрытгод назад
Требуется сделать перевод на английский язык русскоязычного сайта с магазином программного обеспечения, посвященного сфере 3d-моделирования. Просьба к исполнителям выслать ссылки на портфолио и расценки.Перевод сайта на английскийЗавершенгод назад
Нужно сделать перевод сайта https://creater.ru/ и https://creater.one/ (тематика криптовалют) на английский и немецкий, а в дальнейшем на другие языки. Предпочтение отдадим команде переводчиков с корректурой у носителей языков, в гугле сами можем перевести.Перевод сайта на английскийЗавершен2 года назад
перевести сайт https://domzd.art-plus-test.ru/ru/ В форме нужно так же перевести текст ответа. Страница наши работы переводить не нужно. По сути здесь две страницы, главная и основные принципы.Перевод сайта на английскийПереводы5 заявокЗакрыт2 года назад
Перевод сайта на английский, скину файл для перевода и ТЗ чтобы все было понятноПеревод сайта на английскийЗавершен2 года назад
Здравствуйте! Нужно выполнить перевод сайта с английского на французский язык.Примерно 6000 символов текста (в виде строк в таблице). И также нужно перевести на французский язык названия 189 валют.Подробное ТЗ в ЛС.Перевод сайта на английскийЗакрытнет даты
Необходимо выполнить перевод сайта [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2F[url=www.bestchange.ru%2F%3Fp%3D1233781]https://www.bestchange.ru/?p=1233781 [/url] (а именно вкладку 'помощь' на английский язык. (Повторно перепроверить перевод) Вордовский документ имеется, напишу желаемому исполнителю.Перевод сайта на английскийПереводы28 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо перевести весь сайт с русского на английский язык. Работа постранично, совместно с разработчиком сайта. Сайт по теме: производство алюминиевых радиаторов отопления. Важно: с кандидатом нужно заключить договор об оказании услуг. Оплата будет производится по договору на ...Перевод сайта на английскийПереводы45 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Нужен перевод всех разделов сайта tdetk .com на английский языкПеревод сайта на английскийПереводы78 заявокЗакрыт3 года назад
Есть сайт на английском языке. Нужен перевод на русскую версию "под ключ". + Хотим добавить несколько новых страниц на сайт. Сайт: www.artiteq.comПеревод сайта на английскийВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать перевод сайта https://magicsoftwaresupport.com/ на русский. Перевести нужно все разделы. Результат нужен в тхт-файликах (отдельная страница сайта = отдельный тхт файлик) В откликах указывайте СРОК и ЦЕНУ, спасибо.Перевод сайта на английскийЗавершен3 года назад
Нужен программист с опытом работы с Тильдой для разовых поручений: настройки на сайте romanovconsult.com Робокассы, прием заявок от клиентов, перевод сайта на английский язык.TildaПеревод сайта на английскийПереводы5 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Нужен перевод сайта *4logist.com* на английский язык Нужно перевести все полностью кроме Новостей, Условия аренды, Политика приватности, Правила возврата. [list][*] [/list]Укажите стоимость вашей работы а также сроки. Спасибо АндрюсПеревод сайта на английскийПереводы22 заявкиЗакрыт4 года назад
Кто сделает качественный перевод сайта на английский язык быстро? Рассматриваю только предложения, у кого есть положительные отзывы от клиентов!Перевод сайта на английскийПереводы16 заявокЗакрыт4 года назад
На нашем существующем сайте много ошибок, нам нужно их исправить, либо сделать полностью новое приложение [url=http://prerogativa.by/]http://prerogativa.by/[/url] Так же мы хотели бы добавить на сайт: 1. Анализ сайта на ошибки 2.Размещение видео, как всплывающее окно, в разных вкладках сайта (например ...Перевод сайта на английскийВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать английскую версию сайта. Нужен не просто перевод, а глубокое понимание копирайтинга на английском языке с использованием ключевых слов. Тематика - прокат автомобилей.Перевод сайта на английскийПереводы8 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Есть сайт merusoft.ru Нужен перевод сайта на английскую версию. Сможете ли сделать? Сроки и стоимость?Перевод сайта на английскийПереводы19 заявокЗакрыт4 года назад