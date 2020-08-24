Здравствуйте! Текст, тематика мотивационное эссе, перевести с русского на французский 6 страниц
Нужен перевод сайта с английского на русский
Необходимо сделать перевод сайта https://magicsoftwaresupport.com/ на русский.
Перевести нужно все разделы.
Результат нужен в тхт-файликах (отдельная страница сайта = отдельный тхт файлик)
В откликах указывайте СРОК и ЦЕНУ, спасибо.
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