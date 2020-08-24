Нужен перевод сайта с английского на русский

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Завершен26 заявок893 просмотра

Необходимо сделать перевод сайта https://magicsoftwaresupport.com/ на русский.

Перевести нужно все разделы.

Результат нужен в тхт-файликах (отдельная страница сайта = отдельный тхт файлик)

В откликах указывайте СРОК и ЦЕНУ, спасибо.

5 лет назад
bhsads
Фриман 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

bnm743ld
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$23
2 дня
всё отлично, спасибо!
Все четко и понятно, оплата без задержек. Рекомендую.

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