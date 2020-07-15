Сделать технический перевод с английского

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Закрыт14 заявок477 просмотров

Сделать технический перевод с английского ~ 450 слов. К письму прикреплён исходный файл и автоматический перевод (плохое качество) в файле doc. 

5 лет назад
Serge_350
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