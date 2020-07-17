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Перевести несколько текстов. мед тематика
Здравствуйте.
необходимо перевести несколько текстов на ветеринарную тематику.
вот пример статьи
https://vcahospitals.com/know-your-pet/perineal-urethrostomy-surgery-in-cats
A perineal urethrostomy (sometimes referred to as a PU) is a surgical procedure that is most commonly performed on male cats with a urinary obstruction. This procedure removes the narrowest part of the urethra (the tube that transports the urine from the bladder to the exterior of the body), allowing easier urination with a lower risk of reobstruction.
в заявке или личным сообщением пожалуйста предоставьте перевод первого абзаца.
жду вашу заявку!
Спасибо
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