Перевести несколько текстов. мед тематика

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Закрыт58 заявок1991 просмотр

Здравствуйте.

необходимо перевести несколько текстов на ветеринарную тематику.

вот пример статьи

https://vcahospitals.com/know-your-pet/perineal-urethrostomy-surgery-in-cats

perineal urethrostomy (sometimes referred to as a PU) is a surgical procedure that is most commonly performed on male cats with a urinary obstruction. This procedure removes the narrowest part of the urethra (the tube that transports the urine from the bladder to the exterior of the body), allowing easier urination with a lower risk of reobstruction.

в заявке или личным сообщением пожалуйста предоставьте перевод первого абзаца.

жду вашу заявку!

Спасибо

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evgeniy888
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