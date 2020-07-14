Перевод с русского на казахский

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Закрыт10 заявок516 просмотров

Перевод сайта с русского на казахский. Нужен именно носитель. Тематика финансы, криптовалюта и тд. Предлагайте свои цены. Пример текста скину в лс. 

5 лет назад
vldsk
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