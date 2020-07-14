Добрый день! Необходим перевод сайта на языки ФранцузкийИспанскийАрабскийКитайскийПортугальскийНе обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, ...
Перевод с русского на казахский
Перевод сайта с русского на казахский. Нужен именно носитель. Тематика финансы, криптовалюта и тд. Предлагайте свои цены. Пример текста скину в лс.
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