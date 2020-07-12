С румынского на руский
Сделать задания по итальянскому языку.
Нужен человек с хорошим знанием итальянского языка, чтобы сделать несколько заданий. Там есть как переводы, так и задания на грамматику. Пожалуйста, пишите свою цену.
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