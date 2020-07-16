Проверить сайт на немецком языке на корректность

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Завершен12 заявок675 просмотров

Требуется проверить сайт ars-handel.de на корректность немецкому языку.

Сайт строительной тематики, поэтому хотелось бы исполнителя в теме.

Требуется проверить все страницы и написать исправления

5 лет назад
nack
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EkaterinaKus
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$12
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно поработать 😁 Мой первый заказ, от которого остались приятные впечатления) Все задания были хорошо объяснены и моя работа была достойно оценена. Оплата была в срок. С удовольствием буду рада ещё совместной работе , рекомендую ! 👍

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