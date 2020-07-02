Необходимо весь текст сайта (все разделы информационные, палитра цветов, новости, статьи, меню) перевести на укр. язык. Сайт небольшой. Сайт в личку исполнителю. тематика - пвх панели.
Перевод текста 15000 сим на английский
Нужно перевести текст. Тематика - рекомендательные письма для получения визы.
Заявки фрилансеров
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