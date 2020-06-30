Перевод на иврит

Задача: разместить информацию на сайтах в Германии и соц.сетях на немецком языке о вакансии куратора клининговой компании в Берлине.(текст на русском есть) На дистанционных переговорах руководителя компании с заинтересовавшимся кандидатом быть переводчиком с ...