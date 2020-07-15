Нужен переводчик китайского, который знаком с китайскими социальными сетями и аналогом Youtube
Перевод с русского на английский
Нужно перевести фармацевтический (медицинский) текст с лендинга.
В вордовском файле 16 страниц.
Текст про БАДы (биодобавки).
Выбранный исполнитель
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