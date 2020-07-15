Перевод с русского на английский

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Завершен31 заявка704 просмотра

Нужно перевести фармацевтический (медицинский) текст с лендинга.

В вордовском файле 16 страниц.

Текст про БАДы (биодобавки).

5 лет назад
nspproduct
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