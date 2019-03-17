nspproduct

В интернет-магазине (Битрикс24) на отдельных страницах присутствует рабочий JS скрипт по пересчету цен товаров из долларов в рубли по курсу, который также указывается на отдельной странице. Работа заключается в том, чтобы разобраться со старым JS скриптом по ...