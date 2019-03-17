nspproduct

Надежда Калинкина nspproduct

 
52 годаРоссия/Калининград
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sotoros
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
2 года назад
JS скрипт по пересчету цен товаров из долларов в рубли
Хороший заказчик. Правильная постановка задач, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Данила - отличный специалист. Осталась довольна, буду обращаться и дальше продолжать работать. Быстро и качественно решил задачу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Hipohop
60 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
3 года назад
Разблокировка аккаунта в Google Ads (Рекламе)
Отличный заказчик.
Олег - грамотный специалист, вовремя подскажет, что и как нужно сделать. Проконсультирует и поможет в решении вопросов. Быстро и в срок. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
brissites
Илона 
48 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Разблокировка аккаунта в Google Ads (Рекламе)
Очень ответственный и приятный заказчик! С ним очень легко и приятно сотрудничать. Рекомендую!
Осталась довольна консультациями и помощью Илоны, рекомендую данного фрилансера! Вопрос решен окончательно и в срок. Благодарю за проделанную работу!
Ответный отзыв
Lizaru
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перевод с русского на английский
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Елизавета качественно и в срок выполнила свою работу, буду обращаться еще, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Edena
Юлия 
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
Javascript для подмены контента в указанных местах при загрузке стр.
Надежда хороший заказчик. Четкое задание, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству
Юлия - отличный специалист, очень помогла разобраться с нашим вопросом. Остались довольны, будем обращаться и дальше продолжать работать с ней. Быстро и качественно решила проблему. Рекомендуем всем!
Ответный отзыв