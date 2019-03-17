nspproduct

В интернет-магазине (Битрикс24) на отдельных страницах присутствует рабочий JS скрипт по пересчету цен товаров из долларов в рубли по курсу, который также указывается на отдельной странице. Работа заключается в том, чтобы разобраться со старым JS скриптом по ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
28.07.2020 заблокировали аккаунт по причине "обхода системы". Все объявления в аккаунте были одобрены и успешно показывались. На данный момент подано около 4 апелляций. Связалась поддержка и сказали ждать до 31.08.2020 (придет ответ после проверки). Уже ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
28.07.2020 заблокировали аккаунт по причине "обхода системы". Все объявления в аккаунте были одобрены и успешно показывались. На данный момент подано около 4 апелляций. Связалась поддержка и сказали ждать до 31.08.2020 (придет ответ после проверки). Уже ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно перевести фармацевтический (медицинский) текст с лендинга. В вордовском файле 16 страниц. Текст про БАДы (биодобавки).Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
На основании статьи [b]«Нейросеть в 11 строчек на Python» [url=https://habr.com/ru/post/271563/]https://habr.com/ru/post/271563/[/url][/b] Необходимо создать пользовательскую функцию для [b]excel. [/b] Функция должна иметь функцию фильтра помех, поступающих на вход сети. По истории [b]семи [/b]предыдущих событий [b]предугадать [/b]значение выхода на [b]восьмом шаге. [/b]Все ...Базы данныхнет заявокЗакрыт5 лет назад
Возникла проблема с пересчетом цен по курсу доллара в интернет - магазине. Нужен JS script работающий следующим образом: я ввожу стоимость товара в долларах и меняю курс, который задаю сам, таким образом цены товаров отображаются ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад