Перевести и озвучить видео

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Закрыт32 заявки1439 просмотров

Необходимо перевести и озвучить на русский язык видео https://youtu.be/H5eishNM-ms

Нужен приятный женский голос с четкой дикцией и естественным озвучанием 

Также нужен перевод надписей на экране + вставить наш логотип

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