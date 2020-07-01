Перевод авто мануала с японского на русский 285 странниц

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен9 заявок852 просмотра

В формате pdf.

Только текст, картинки не нужно.

Закладки тоже перевести.  https://prnt.sc/t6hti8

Можно не профессионально (гуглтранслейт и т.п), главное понятно о чем речь и структура чтоб прежней осталась.

5 лет назад
RCarloss
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
5 дней
Escrow
Все отлично!
Отличный заказчик, своевременно указывал на неточности, работает по предоплате, рекомендую

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Никита
 
24 года
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