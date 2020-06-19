Транскрибация аудиозаписи на английском языке.

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Закрыт29 заявок1196 просмотров

Есть запись диалога двух людей, требуется перевести диалог в текстовый формат.

Аудиозапись на английском => текст на английском

Перевод НЕ нужен.

Длительность записи 10 минут.

5 лет назад
guest_15929099272042
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pikulenkopolina
Полина 
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5 лет назад
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