6000 символов с пробелами, околомедицинская тематика, желательно на утро понедельника. Пожалуйста, оставляйте стоимость в грн и сроки. Спасибо!
Перевод статей с русского на английский
Перевод статьи с русского на английский и размещение в системе вордпресс (с загрузкой картинок).
Статья прикреплена.
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