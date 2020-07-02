Перевод русский-испанский

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Завершен17 заявок832 просмотра

6000 символов с пробелами, околомедицинская тематика, желательно на утро понедельника.

Пожалуйста, оставляйте стоимость в грн и сроки.

Спасибо!

5 лет назад
lifesgood
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Потребовалось сдать проект раньше оговоренного, Андрей выручил, спасибо! Все отлично, как всегда. Надежный исполнитель.
Как всегда, отлично проработали. Рад сотрудничеству, спасибо!

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