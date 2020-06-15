Нужно перевести небольшой сайт с системой на английский, французкий, испанский, немецкий и итальянский язык
Перевод с русского на немецкий
Добрый день!
Нужно перевести текст с описанием деятельности школы искусств. Часть текста с терминами из области искусства. где-то 10к знаков. Самый сложный участок текста:
"Художественное отделение.
Основная цель предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы эстетического освоения мира и ориентации в пространстве культуры.
Художественное развитие осуществляется в процессе художественного творчества.
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительное восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.
Формы обучения групповые и индивидуальные.
Описание занятий:
I.
Занятия для дошкольников 3-5 лет.
Занятия проводятся по программе «Развитие» Учебного центра им. Л.А.Венгера. Программа разработана автором - художником в сотрудничестве с психологами и педагогами. В процессе обучения дети осваивают основы живописи, графики и композиции, учатся пользоваться различными техниками и материалами, пробуют себя в разных жанрах изобразительного искусства..."
Возьметесь? Сроки? Цена?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы53 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сделать качественный перевод трёх слайдов (141 слово) презентации с рус на англ материал предоставим только после предварительного согласования При отличном сотрудничестве дадим ещё задач на перевод слайдовПереводы5 заявокЗакрыт5 лет назад
друзья, нужен переводчик на постоянной основе для всех текстов на сайте http://multievent.online с русского на немецкий (рынок: Германия и Австрия). поскольку сайт является продающим - нужен НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД, а вдумчивый с ...Переводы15 заявокЗакрыт5 лет назад
друзья, нужен переводчик на постоянной основе для всех текстов на сайте http://multievent.online с русского на английский. поскольку сайт является продающим - нужен НЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД, а вдумчивый с нормальными оборотами и правильной постановкой фраз ...Переводы30 заявокЗакрыт5 лет назад
На будущие проекты ищу профессиональных письменных переводчиков и редакторов с английского на русский, украинский. Оплата по договоренности. Для участия заполните анкету по ссылке: https://forms.gle/v8UuR5zuMKX9tqtr8 После этого, при получении нового проекта, над которым ...Переводы13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Перевести статью на сайте с Русского на Греческий Нужно сделать сегодня до конца дня. Ccылку на статью скину в личку Оплата на карту либо WMZПереводы27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $9
Нужно перевести статью с английского на русский язык Объем - 7 страниц Срок - до 12:00 вторника (16 июня)Переводы74 заявкиЗакрыт5 лет назад
Количество слов: 945 Количество символов без пробелов: 6054 Пожалуйста, покажите пример ваших переводов. Напишите цену и сроки. В приоритете те кто могут это сделать в ближайшее время.Переводынет заявокЗакрыт5 лет назад
Перевод анкеты для Upwork, около 1000 знаков https://docs.google.com/document/d/1Kh1Xu5Y9TAkNDWy9-_FLf4_DgONQwTWACeN0fcwbe5M/edit?usp=sharing Оплата Яндекс Деньгами + отзыв + оплата комиссии Стоимость перевода 150 руб. (приношу извинения что такой бюджет)Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад