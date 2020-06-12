Перевод анкеты для Upwork, около 1000 знаков https://docs.google.com/document/d/1Kh1Xu5Y9TAkNDWy9-_FLf4_DgONQwTWACeN0fcwbe5M/edit?usp=sharing Оплата Яндекс Деньгами + отзыв + оплата комиссии Стоимость перевода 150 руб. (приношу извинения что такой бюджет)
Перевод статьи на испанский
Количество слов: 945
Количество символов без пробелов: 6054
Пожалуйста, покажите пример ваших переводов. Напишите цену и сроки.
В приоритете те кто могут это сделать в ближайшее время.
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