Перевод инструкций с английского на русский язык

Есть дорогая итальянская плитка. Нужно разместить заказ на e-bay. Фактом подтверждения будет являться то, что объявление опубликовано. Аккаунты от e-bay есть. Сам пробовал, задолбался разбираться в размерах ( американцы меряют плитку по плиточно, а не ...