petrova_eugenie

Перепечатать текст из pdf в word. Один в один
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
отрисовать иконку в .svg чтобы зашла под стилистику этих иконок? https://prnt.sc/vxd1kd в данном случае, мне нужно поменять иконку кредита https://prnt.sc/vxd2pg (предоставляем от почта банк) их иконка родная такая https://prnt.sc/vxd270 т.к. вариант с орлом не очень удачный, ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Прикрепила лого в .png, его необходимо отрисовать в .svg + добавить подпись - дескриптор "Клиника пластической хирургии и косметологии" по итогу выглядеть должно так -> https://prnt.sc/vqd90xДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать иконки в .svg в аналогичном стиле, используя два цвета https://med-serdse.ru/uploads/template/category/category-service-2.svg для размещения в этой области https://prnt.sc/vox72a (сделать без серого круга) (ссылка на страницу где иконки сейчас расположены https://med-serdse.ru/cat/invalidnye-kresla-kolyaski.html) соблюсти соотношения сторон уже существующих иконок. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день В файле формата .ai (он нужен нам для печати) изменить цвет этого лого https://prnt.sc/vhv1m6 на цвет этого лого https://prnt.sc/vhv233 прежде чем прислать файл, сделайте скринт плиз из иллюстратора, чтобы я проверили так или ...Баннеры2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть более 20 фото на обработку. Продукция хромированная, необходимо вырезать на белый фон, высветлить, поставить естественные мягкие тени. Пример, https://prnt.sc/v4eb2a ссылка на исходники https://drive.google.com/drive/folders/1_-ctE_gamFDAZIEzxYPevUYijLm4gYz8?usp=sharing т.к. у них поверхность гладкая, то нужно максимально ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Проверка и доработка КП по комплексному сео продвижению, тех поддержке. Проверить на речевые обороты. Доработать где это необходимо смысловую нагрузку, сами смыслы заголовков, абзацев.Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен программист на laravel/yii Проектов много, задачи поступают регулярно, от мелких до крупных. 1) Нужно обновить сайтмэп и убедиться, что он автоматически обновляется при удалении/добавлении страниц. 2) Изменить передачу ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести ряд инструкций с англ на рус язык. И предоставить в формате .docПереводы131 заявкаЗакрыт5 лет назад
Отрисовать слайдеры для сайта belberg.de (на главную стр) чтобы по стилю похоже было на слайдеры с этого сайта https://fit2u.ru/ На темы: 1 вакуумные банки 2 тренажеры (мини велотренажеры) 3 ...Баннеры21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужна сильная реклама продукции в социальных сетях а именно : Зеркало косметическое с подсветкой Belberg BZ-04 ув.7 (чаша бархат) http://med-serdce.ru/catalog/zerkalo-kosmeticheskoe-s-podsvetkoy-belberg-bz-04-chasha-barkhat.html Зеркало косметическое с подсветкой Belberg BZ-05 (с 10-ти кратным увеличением) ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт5 лет назад
odbgroup ОДБ-групп (оборудование для бизнеса) по продаже торгового оборудования, манекены, вешала, вешалки и прочее. Для него нужно сделать логотип нового формата. Если раньше это было небольшое предприятие, то сейчас это солидная организация. Можно даже ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Зарегистрировать домен в зоне .kz (я из РФ не могу этого сделать) нужно из Казахстана. Либо рекомендации, консультации нужны. Либо сама регистрацияПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать дизайн 2х-квартиры с раздельным с/у На схеме http://prntscr.com/pcf1te https://drive.google.com/drive/folders/1l9tKsLxVmEglKT8l8vEfwbLY3-YcgeAV?usp=sharing В процессе накидаю, картинки того, что нравится)Интерьеры и Экстерьеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Настроить от А до Я аккаунт в google merchant или дать рекомендации. Сейчас решены проблемы с аккаунтом, загружен рабочий без проблемный фид. Все в зеленой зоне.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть настроенные, постоянно корректирующиеся компании я.директа Нужен аудит наиболее полный, детальный, с указанием ошибок, рекомендаций (может появились новые фишки и нюансы, о которых мы не знаем)Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Дизайнера ищу заранее. На данный момент в разработке находится прототип лендинга продукции, а именно, портативной паровой сауны. В личку могу скинуть черновой наработку, слова будут изменены и кол-во блоков скорей всего увеличится. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
В процессе редизайн сайта, под него нужен логоЛоготипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Придумать дизайн визитки для предпринимателя Добавить 5 логотипов (лого пришлю)Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Редизайн, не фулсайз, цвет-стиль оставляем. Десктоп/адаптив В дизайн добавим страницы (информационные) Цену обсуждаем. Сроки 2-3 недели http://litstile.ruДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад