petrova_eugenie

odbgroup ОДБ-групп (оборудование для бизнеса) по продаже торгового оборудования, манекены, вешала, вешалки и прочее. Для него нужно сделать логотип нового формата. Если раньше это было небольшое предприятие, то сейчас это солидная организация. Можно даже ...