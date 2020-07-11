petrova_eugenie

Евгения petrova_eugenie

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dilic
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
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Приятный заказчик. Своевременная оплата. Всем рекомендую.
Ответственный исполнитель, все сделал качественно и за короткий срок. Исполнение один в один. Нареканий нет. Спасибо!
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etilik
35 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Очень приятно получать такие детальные и понятные заказы! Отличная коммуникация! Всегда рад работать с Евгенией и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Уже второй раз работаю с Максимом. Решает вопросы с задачей быстро. Всегда вносит правки согласно пожеланиям. Предлагает так же свою точку зрения, что не мало важно. Спасибо. Вновь рекомендую
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etilik
35 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
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Отличный заказчик. Очень хорошая коммуникация и четкая постановка задачи. Быстрая оплата. С удовольствием поработаю с Евгенией в будущем!
Отличный исполнитель, коммуникация на высоте, выполнение задачи оперативное. Максим понимает меня с полуслова, присутствует полная вовлеченность в процесс. Буду обращаться еще! Благодарю и рекомендую)
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kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
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Все отлично! быстрая коммуникация, хорошо поставленное ТЗ, моментальная оплата!
Заказ выполнен в полной мере. Моментальный отклик на комментарии. Спасибо, рекомендую
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Art_team38
Артемий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Евгения, отличный заказчик, приятно работать. Оплата своевременная, буду рад новому сотрудничеству!
Артемий, трепетно отнесся к заданию. Выполнил все наилучшим образом. Исполнителем довольна, благодарю и рекомендую.
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