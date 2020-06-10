Нужно разместить заказ на e-bay

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Закрыт28 заявок940 просмотров

Есть дорогая итальянская плитка. Нужно разместить заказ на e-bay. Фактом подтверждения будет являться то, что объявление опубликовано. Аккаунты от e-bay есть. Сам пробовал, задолбался разбираться в размерах  ( американцы меряют плитку по плиточно, а не по квадрату как у нас)

Все нюансы готов обсудить в вотсап, телеграм, почте, тут, телефон, скайп, вконтакте. 

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Mezentsev66
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