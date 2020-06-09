Субтитры и закадровый голос, запись и перевод с англ/яз

$10
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Завершен7 заявок597 просмотров

Нужно записать закадровый текст и субтитры с английского языка в формате для дальнейшей озвучки и замены субтитров, видео 3:33 минуты

5 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Очень быстро, ответственно, разумно - приятно работать с таким исполнителем, рекомендуем!
Всё понравилось. Клиент быстро отвечал. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
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5 лет назад
Андрей
 
30 лет
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5 лет назад
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
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5 лет назад
Дмитрий
 
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