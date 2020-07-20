Перевод с немецкого на русский

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Завершен8 заявок455 просмотров

Нужен перевод текста (1823 слов) с немецкого на русский.

Укажите цену и срок.

Работа без предоплаты.

5 лет назад
dima0815
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikita161
Никита 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
$25
2 дня
Всё хорошо. Очень быстро и качественно.
Отличный заказчик

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