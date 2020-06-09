Необходимо перевести 7-10 фраз с русского на упрощенный разговорный китайский
Перевести статью на английский язык
Нужно перевести статью (2805 символов) на английский язык.
Знания английского должно быть совершенным.
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