Немецкий язык

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Закрыт9 заявок494 просмотра

1 перевести текст, 2 написать комментарий к тексту на немецком, 3монолог рассуждения. Работу выполнить писмено в тетради ,

5 лет назад
guest_15894463268777
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