Перевести название и аннотацию к статье на английский

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт49 заявок1368 просмотров

Перевести название и аннотацию к статье на английский по химической технологии, 126 слов в аннотации + 7 слов в названии

5 лет назад
guest_15913600256983
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Ксения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Арайлым
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Богдан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арсений
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Карина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Курманбек
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Бека
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лиля
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Алена
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 отзывов
5 лет назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
5 лет назад
Надежда
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лариса
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Зарина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лера
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Бекжан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Богдан
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Арайлым
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Михаил
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анжелика
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
5 лет назад
Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
122 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Переводы
Сергей
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Валерия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Оксана
 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
86 отзывов(-1)
5 лет назад