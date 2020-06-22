Перевод названий и адресов с украинского на русский и английский

В системе управления содержимым (CMS) сайта необходимо добавить названия и адреса детских садов на русском и английском языках (можно использовать Google Translate для перевода с украинского языка).

Для выполнения задачи вам будут предоставлены:

Доступ в с-му управления содержимым (CMS)

Видеоинструкция, объясняющая как добавлять информацию в систему.

Объем работы: 1312 наименований и адресов которые следует перевести и внести в систему.

Оплата на карточку украинского банка.