Перевод названий и адресов с украинского на русский и английский

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Завершен1 заявка230 просмотров

В системе управления содержимым (CMS) сайта необходимо добавить названия и адреса детских садов на русском и английском языках (можно использовать Google Translate для перевода с украинского языка).

Для выполнения задачи вам будут предоставлены:

  • Доступ в с-му управления содержимым (CMS)
  • Видеоинструкция, объясняющая как добавлять информацию  в систему.
Объем работы: 1312 наименований и адресов которые следует перевести и внести в систему.

Оплата на карточку украинского банка.

5 лет назад
demx
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bodnariuk
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 дней назад
5 лет назад
$60
16 дней
Профессиональный подход и отличная коммуникация. Альбина выполнила задачу качественно и в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик очень ответственный. Оплата мгновенная после проверки выполненной работы. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bodnariuk
32 года
9 лет в сервисе
Была
8 дней назад
5 лет назад