Перевод фраз на китайский

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Закрыт37 заявок949 просмотров

Необходимо перевести 7-10 фраз с русского на упрощенный разговорный китайский

5 лет назад
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