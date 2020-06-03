Перевод с русского/английского языка на французский

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Закрыт27 заявок966 просмотров

Перевод текстов IT направленности (о платформах для электронной коммерции и сервисах с ними связанных). Оплата будет осуществляться за 1000 знаков переводимого текста. В данный момент мы в поиске нескольких переводчиков и будем рассматривать различные предложения. 

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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