Нужен перевод сайта с русского на английский.

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Завершен8 заявок447 просмотров

Есть сайт на русском языке. Хотим сделать английскую версию. Около 200 страниц в среднем по 100-500 символов на каждой. И есть около 20 страниц с 2000-3000 тысячами символов. Тематика одежда и информационные технологии.

Нужен опытный переводчик, читать будут пользователи из США.

5 лет назад
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sofi97
28 лет
5 лет в сервисе
Была
12 дней назад
5 лет назад
$80
10 дней
Софи оперативно справилась с поставленной задачей. Владею английским, поэтому могу с уверенностью сказать, что перевод удался. Постоянно была на связи и учла все замечания. Спасибо. Всем рекомендую такого ответственного исполнителя.
Отличный заказчик, с чувством юмора. Всегда был со мной на связи, правильно ставил задачи и конкретно обозначил ТЗ. Рекомендую!! Была рада сотрудничеству)

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