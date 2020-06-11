Нужен перевод на английский 5 описаний программ, можно без опыта

Необходимо сделать перевод с русского на английский 5 описаний программ по 1000 символов.

Требования: владение английским языком, умение писать английскими конструкциями предложений.

Оплата до 30 рублей за 1000 символов без учета пробелов (в зависимости от Вашего уровня).

Если стоимость Вас устраивает, то оставляйте свои предложения, кратко написав о своем опыте.

Срочности в выполнении задания нет, поэтому сжатых сроков не будет. Важнее качество.

Большая просьба в параметрах заявки на вакансию указывать 3$ в качестве окончательной цены, иначе потом Вашу заявку не выбрать в качестве исполнителя.