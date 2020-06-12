Нужно перевести ряд инструкций с англ на рус язык. И предоставить в формате .doc
Перевод видео с английского на русский
Вот пример того, что нужно сделать: http://prntscr.com/sxjjxq http://prntscr.com/sxjk2e
(надписи нужно перевести)
Перевод можно делать гугл (яндекс) переводчиком и отредактировать текст, чтобы он был читаем, но желательно знание английского, так как не все можно понять.
Вот само видео для перевода https://www.youtube.com/watch?v=jAwkFtnd-jU
В результате нужно видео!
Заявки фрилансеров
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