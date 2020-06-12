Перевод видео с английского на русский

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Закрыт144 заявки3637 просмотров

﻿Вот пример того, что нужно сделать: http://prntscr.com/sxjjxq http://prntscr.com/sxjk2e

(надписи нужно перевести)

Перевод можно делать гугл (яндекс) переводчиком и отредактировать текст, чтобы он был читаем, но желательно знание английского, так как не все можно понять.

Вот само видео для перевода https://www.youtube.com/watch?v=jAwkFtnd-jU

В результате нужно видео!

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