Перевод видео с английского на русский

﻿Вот пример того, что нужно сделать: http://prntscr.com/sxjjxq http://prntscr.com/sxjk2e

(надписи нужно перевести)

Перевод можно делать гугл (яндекс) переводчиком и отредактировать текст, чтобы он был читаем, но желательно знание английского, так как не все можно понять.

Вот само видео для перевода https://www.youtube.com/watch?v=jAwkFtnd-jU

В результате нужно видео!