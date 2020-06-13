Перевести сайт на Греческий (Кипрский)

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Закрыт9 заявок633 просмотра

Есть сайт (http://farnaby.org/)

Необходимо перевести 5 страниц сайта с АНГЛ на Греческий (Кипрский диалект):

1http://farnaby.org/ (не пропустите слайдер сверху страницы)

2. http://farnaby.org/who-we-are/

3. http://farnaby.org/what-we-do/ 

4. http://farnaby.org/invest-together/

5. http://farnaby.org/contact-us/

Обратите внимание, что примерно 30% контента сайта повторяется на каждой странице (одинаковые модули).

Достаточно просто предоставить ВОРД документы с переведенным текстом.

Оплата 50% до и 50% после.

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