Перевести 1000 знаков с Русского на Английски

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Завершен8 заявок367 просмотров

Перевод анкеты для Upwork, около 1000 знаков

https://docs.google.com/document/d/1Kh1Xu5Y9TAkNDWy9-_FLf4_DgONQwTWACeN0fcwbe5M/edit?usp=sharing

Оплата Яндекс Деньгами + отзыв + оплата комиссии

Стоимость перевода 150 руб. (приношу извинения что такой бюджет)

5 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Alina-V
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отличный перевод. Качество хорошее. Мои коллеги из Англии сказали перевод адекватный. Спасибо!
Очень приятно иметь дело с этим заказчиком! Оплата точно в срок, задача поставлена точно и лаконично :)

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