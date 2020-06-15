Перевод текста (сценарий к видео) на английский язык

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Закрыт8 заявок319 просмотров

Добрый день! Нужен профессиональный благозвучный перевод закадрового текста к видео 1700 знаков + 5 отдельно озвученных слов-оглавлений. Нужно сегодня, оплата на карту сразу.  

5 лет назад
guest_15922023666091
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