Перевод текста (сценарий к видео) на английский язык

Вот пример того, что нужно сделать: http://prntscr.com/sxjjxq http://prntscr.com/sxjk2e (надписи нужно перевести) Перевод можно делать гугл (яндекс) переводчиком и отредактировать текст, чтобы он был читаем, но желательно знание английского, так как не все можно понять. ...